Vídeo mostra albanês preparando drone que 'invadiu' jogo na Sérvia

A briga generalizada na partida entre Sérvia e Albânia é mesmo um motivo de orgulho para os visitantes. Poucas horas depois da confusão em Belgrado, que causou o adiamento da partida válida pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2016, um membro da comissão técnica albanesa recebeu vídeo com um torcedor não identificado, que supostamente pilotou o drone no Partizan Stadium, e que foi o pivô de toda a confusão.

As imagens que Estado teve acesso revelam o torcedor com o suposto controle do drone em um quarto. O rapaz, de barba, tira de uma sacola as duas bandeiras que foram vistas presas ao drone que sobrevoou o campo na Sérvia. Uma das bandeiras tinha a data da Independência da Albânia e uma foto do fundador do país, Ismail Qemali. A outra, continha o brasão nacional albanês.

Caso o torcedor do vídeo seja mesmo o responsável por pilotar o drone no Partizan Stadium , as acusações feitas pela polícia local de que Olsi Rama teria sido o 'piloto' devem ser arquivadas imediatamente. O albanês, que é irmão do primeiro-ministro local, Edi Rama, foi detido e interrogado pelos sérvios. Em seguida, foi extraditado para o seu país. Na saída após o registro do inquérito, Olsi alegou não ter nada a ver com o caso.

Antes da delegação da seleção albanesa voltar à cidade de Tirana, todos os atletas e membros da comissão técnica foram revistados pelas autoridades sérvias na busca do controle remoto do aparelho. Após a revista nas malas e utensílios dos jogadores, nada foi encontrado.

A partida entre Sérvia e Albânia foi interrompida aos 41 minutos do primeiro tempo, quando o defensor Stefan Mitrovic foi retirar uma bandeira carregada pelo drone até o gramado do Partizan Stadium. Os jogadores albaneses não gostaram da atitude do rival, dando início a uma briga generalizada, onde torcedores locais invadiram o campo para agredir os oponentes visitantes. O episódio fez com que o árbitro cancelasse o jogo. A Uefa pretende investigar o caso.