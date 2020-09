Vídeo mostra discussão completa entre Neymar e González até a expulsão do brasileiro; assista

Cerca de 2 minutos. Esse foi o tempo da discussão inicial entre Neymar e o zagueiro espanhol Álvaro González, que culminou na expulsão do jogador brasileiro e na consequente alegação de ter sofrido injúrias raciais do rival. Nesta terça-feira, o site do jornal espanhol Marca divulgou um vídeo que mostra a briga inteira e por um ângulo inédito. Ambos discutiram por cerca 1 minuto e 20 segundos antes do tapa que gerou a expulsão do atacante parisiense.

Após a partida, Neymar usou as redes sociais para manifestar sua indignação em relação a arbitragem e a suposta atitude racista de seu adversário. "VAR pegar a minha 'agressão' é mole. Agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de 'mono hijo de... (macaco filha da...)' Isso eu quero ver! E aí? Carretilha você me pune. Cascudo sou expulso. E eles? E aí?", questionou, no Twitter.

Isso porque, no fim primeiro tempo, Neymar já havia alertado o quarto árbitro da partida que González teria sido racista. O lance que culminou na expulsão do brasileiro aconteceu na etapa posterior. Ele empurra o defensor espanhol para fora do gramado e a calorosa discussão se inicia.

No dia seguinte ao acontecimento, Neymar disse que não deveria ter dado um cascudo em González e, por isso, aceita uma punição, mas espera que o mesmo aconteça com o espanhol. "Nós que estamos envolvidos no entretenimento, precisamos refletir. Uma ação levou a uma reação e chegou onde chegou. Aceito minha punição porque deveria ter seguido no caminho da disputa limpa do futebol. Espero, por outro lado, que o defensor também seja punido", disse.

VAR pegar a minha “agressão” é mole ... agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de “MONO HIJO DE PUTA” (macaco filha da puta)... isso eu quero ver! E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso... e eles? E aí ? — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

Agora, ambos aguardam uma decisão do comitê disciplinar da Liga de Futebol Profissional (LFP) da França. De acordo com a imprensa local, Neymar pode pegar até sete jogos de suspensão pela agressão. González, se acusado pelas injúrias raciais, pode pegar um gancho de dez partidas.