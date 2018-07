Vídeo mostra resgate de sobrevivente do acidente aéreo na Colômbia

A polícia colombiana divulgou nesta sexta-feira um vídeo do momento em que uma das vítimas é socorrida após o acidente com o voo que transportava a equipe da Chapecoense para a Colômbia. Trata-se do técnico de voo Erwin Tumiri, uma das seis vítimas que foram resgatas com vida do desastre aéreo.

Tumiri sobreviveu à queda da aeronave pois, segundo ele, seguiu os protocolos de segurança recomendados nesse tipo de situação. No vídeo, o profissional aparece consciente e chamando pelo colega Alex Quispe, além de lamentar pela tripulação.