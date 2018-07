Vídeo mostra Neymar assoando o nariz em cima de adversário

No jogo entre Barcelona e Celta de Vigo, neste domingo, pelo Campeonato Espanhol, o brasileiro Neymar foi protagonista de um gesto, no mínimo, deselegante. Uma imagem da TV espanhola captou o momento em que o atacante teria assoado o nariz em direção ao lateral Hugo Mallo, da equipe adversária.

No vídeo, não é possível perceber se o gesto atingiu o espanhol ou não, mas mostra o jogador do Celta irritado após a ação de Neymar, inclusive, desferindo um pequeno empurrão no brasileiro. Logo depois, Cabral, também do Celta, chega para acalmar os ânimos do brasileiro.

Na partida, o Barcelona encontrou dificuldades, mas bateu a equipe de Vigo com um gol de cabeça do zagueiro Mathieu, aos 28 minutos do segundo tempo. Com o resultado, os blaugranás permanecem com 4 pontos de folga para o Real Madrid na liderança do Campeonato Espanhol. O jogo também marcou o retorno de Lionel Messi após ter sido poupado nos últimos compromissos da seleção argentina.