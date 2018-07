VÍDEO - Relembre os outros três títulos da Alemanha em Copas

SUÍÇA-1954: Fritz Walter celebra o primeiro título

Em 1954, a Alemanha Ocidental conquistou seu primeiro título ao derrotar, de virada, a invicta Hungria. O time chamado de "Magiares Mágicos" vinha de uma sequência de 31 jogos sem derrota. Por isso, a final vencida pelos alemães entrou para a história como o "Milagre de Berna" - o Estádio Wankdorf recebeu 62.500 mil pessoas.

Os alemães estavam em uma desvantagem de 2 a 0 - Puskas marcou aos 6 e Czibor, aos 8 -, mas conseguiram virar o jogo para 3 a 2: empataram com Morlock e Rahn, ainda no primeiro tempo, e Rahn fez o gol da vitória. Fritz Walter foi o homem que recebeu a taça de campeão de Jules Rimet. E a história aprendeu uma lição: nunca subestime os alemães.

ALEMANHA-1974: a Taça Fifa nas mãos de Beckenbauer

Os alemães precisaram esperar vinte anos até a segunda conquista em Copas, em uma edição em que desfilaram gênios como Johan Cruyff e Franz Beckenbauer. Não por acaso, os dois se encontraram na finalíssima disputada em 7 de julho, no Estádio Olímpico de Munique, diante de 78 mil pessoas.

Novamente, a vitória veio de virada. Neeskens abriu o placar, de pênalti, aos 2 minutos. Paul Breitner empatou aos 25 (também de pênalti), e a vitória foi garantida por Gerd Muller aos 43.

Beckenbauer foi o primeiro capitão a erguer a Taça Fifa, já que o Brasil havia conquistado definitivamente a Jules Rimet uma edição antes, no México.

ITÁLIA-1990: Brehme foi o herói do tricampeonato

Quatro anos depois da decisão do México, Alemanha e Argentina voltaram a se enfrentar na final da Copa do Mundo. Os alemães, que viviam o processo da reunificação de seu território - mas que ainda foram em campo como ocidentais - deram o troco nos sul-americanos e conquistaram o tricampeonato.

A vitória alemã por 1 a 0, no Estádio Olímpico de Roma, em 8 de julho, diante de 73.603 pessoas, foi dramática. Andreas Brehme marcou de pênalti a cinco minutos do fim da partida, quando a Argentina já tinha um jogador a menos (Monzon foi expulso, assim como seria Dezotti aos 42 do segundo tempo). Lotthar Matthaus foi o capitão que levantou a Taça Fifa para o time treinado por Franz Beckenbauer, o líder do título de 1974.