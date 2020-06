VÍDEO: Técnico do Newcastle 'invade' entrevista e diz que vai anunciar De Bruyne

O técnico do Newcastle, Steven Bruce, “invadiu” uma entrevista de Kevin de Bruyne após a vitória do Manchester City por 2 a 0 sobre o rival, no último domingo, 28, em partida válida pela Copa da Inglaterra.

De forma bem humorada, Bruce disse que o meia não iria mais jogar no City e que daria uma entrevista exclusiva, anunciando a contratação do jogador. De Bruyne abriu o placar da partida com um gol de pênalti, no final da primeira etapa.

“Acho que jogamos muito bem hoje. Dominamos o jogo, fomos muito bons com a bola, mas também fomos bem defensivamente, tirando um único erro no segundo tempo. Acredito que jogamos perfeitamente. Poderíamos ter marcado mais, mas ...”, dizia De Bruyne, quando, sorrateiramente, Bruce entrou na entrevista.

“Ele vai ficar aqui e vai vir pra cá, ok? Temos uma exclusiva do Newcastle hoje à noite. Chega de Manchester City, ele vai vir jogar no Newcastle”, disse Bruce, enquanto o meio-campo de Guardiola caia na risada.