Vídeo: Tirolesa de 200 metros de extensão é a nova atração do Allianz Parque

O Allianz Parque abriu neste mês de julho uma nova atração para o público. Fora o habitual passeio ao estádio do Palmeiras, há também uma tirolesa de 200 metros de extensão, montada para oferecer ao visitante uma visão panorâmica do estádio. O trajeto é da parte superior da arena, no Gol Norte, com o deslocamento em diagonal até uma plataforma no Gol Sul.

A tirolesa está montada em um ponto a 35 metros de altura. Na descida, o passageiro chega a atingir cerca de 25 km/h. Quem estiver disposto a encarar o trajeto recebe equipamentos de segurança, como capacete e cordas, e faz o caminho pela corda com um paraquedas amarrado ao corpo, material utilizado para reduzir a velocidade do deslocamento.

"A aceitação tem sido boa. É uma descida suave, não tem grandes emoções em termos de radicalidade, mas é uma descida boa, que você pode curtir e tem uma visão boa dos setores do Allianz Parque", disse o gerente da Arena Experience, Ciro Azevedo. O passeio de tirolesa estará aberto ao público desde até o dia 26 de julho.

O valor do passeio é de R$ 99 em dias da semana e de R$ 129 aos fins de semana. Quem for com um grupo de pessoas ou tiver realizado também o tour pela arena ganha desconto. O passeio é liberado para crianças a partir de oito anos e tem como limite pessoas com peso até 120 kg. A compra pode ser feita pelo site.

A tirolesa integra parte de um projeto do Allianz Parque de abrir as portas da arena em dias sem jogos de futebol, eventos ou shows. Recentemente o local teve como uma outra atividade pontual a descida de rapel do teto de estádio ao gramado. "Estamos sempre atentos as tendências do mercado de entretenimento, tanto nacional quanto do exterior, e investimos constantemente no desenvolvimento de experiências inéditas, como é o caso da tirolesa", afirmou o gerente geral do Allianz Parque, Eduardo Rigotto.