VÍDEO: Veja melhores momentos de Everton Ribeiro no Flamengo

Everton Ribeiro é peça fundamental do Flamengo, de Jorge Jesus. O meio-campo brilhou no Cruzeiro, em 2015, mas tem consolidado seu mais alto nível de futebol no rubro-negro carioca. Em 2019, o craque conquistou títulos estaduais, nacionais e continentais, e já deixou claro que 2020 não será diferente.

LEIA TAMBÉM > Gestão do Flamengo rebate Bandeira de Mello sobre incêndio no CT e lista falhas

Neste ano, o meia foi campeão da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana. Habilidoso, Everton é responsável por articular as jogadas de ataque do Flamengo. Em seus 11 jogos disputados em 2020, o “camisa sete” balançou as redes adversárias três vezes. Confira, a seguir, um compilado com os melhores momentos do meia no Mengão.