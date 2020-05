VÍDEO: Veja os melhores momentos Jeonbuk 1 x 0 Suwon na K-League 2020

Jeonbuk e Suwon deram o pontapé inicial que marcou a volta do futebol sul-coreano, com praticamente dois meses de atraso, por conta da pandemia do novo coronavírus. O país asiático foi o primeiro a decretar a suspensão das competições esportivas no país e é pioneiro em sua retomada.

Apesar da sensação do restabelecimento da normalidade, o duelo seguiu uma série de critérios de prevenção à doença. Jogadores tiveram suas temperaturas aferidas antes de entrar no estádio e todo o banco de reservas utilizava máscaras. A partida terminou com a vitória tímida do Jeonbuk, por 1 a 0, e você confere os melhores momentos do confronto a seguir.