VÍDEOS - Show de gols pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014

SÃO PAULO - Em mais uma rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014, as grandes seleções europeias confirmaram o favoritismo e golearam, como Espanha, Inglaterra e Alemanha. Na América do Sul, a Argentina conquistou uma importante vitória em cima do Uruguai por 3 a 0 e Falcao Garcia ajudou a Colômbia a superar o Paraguai. Na Concacaf, que engloba as seleções da América do Norte, Central e Caribe, os Estados Unidos suaram para superar Antígua e Barbuda e os mexicanos precisaram de apenas oito minutos para fazer cinco gols na Guiana.