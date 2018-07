Vidic deve retornar ao Manchester United no sábado

Ferguson poderia ter promovido o retorno de Vidic no clássico contra o Manchester City, mas preferiu ser cauteloso. "Colocá-lo no seu primeiro jogo de volta contra o City seria loucura, mas eu acho que será no jogo com o Sunderland", avisou o treinador.

Vidic foi submetido a uma operação no joelho direito em setembro. Sem ele, o Manchester United tem a pior defesa entre os quatro primeiros colocados do Campeonato Inglês, mesmo que ocupe a liderança da competição. O retorno do zagueiro também deve compensar a provável ausência de Jonny Evans, que está contundido.