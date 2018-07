Vidic sofre grave lesão e desfalca Manchester United

Titular absoluto do Manchester United, Vidic sofreu a contusão na última quarta-feira, ainda no primeiro tempo da derrota para o Basel, por 2 a 1, na Suíça, que provocou a eliminação precoce na Liga dos Campeões da Europa. "Ele está fora do restante da temporada. É uma notícia muito ruim", anunciou nesta sexta-feira o técnico Alex Ferguson.

Segundo o treinador, o zagueiro sérvio irá consultar um especialista na próxima segunda-feira para marcar a data da cirurgia, mas o diagnóstico já está definido. Assim, o Manchester United perde um de seus principais jogadores num momento crucial da temporada, quando precisa reagir para manter alguma chance de conquistar um título.

Além da surpreendente queda na Liga dos Campeões, o Manchester United foi eliminado por um time da segunda divisão na Copa da Liga Inglesa. E a situação no Campeonato Inglês não está fácil: ocupa a segunda posição, cinco pontos atrás do líder Manchester City, que também será o seu adversário na terceira rodada da Copa da Inglaterra.