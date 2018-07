Vieirinha será o camisa 10 da seleção portuguesa na Copa do Mundo

LISBOA - Vieirinha fez apenas seis jogos por Portugal, o primeiro deles em março do ano passado, e sequer foi convocado para os jogos diante da Suécia que garantiram à seleção do seu país estar no Mundial. Mesmo assim, será o jogador de 28 anos, que defende o Wolfsburg, da Alemanha, o camisa 10 de Portugal na Copa.

Ao divulgar a numeração da sua seleção, o técnico Paulo Bento não seguiu a tradição de oferecer as de 1 a 11 para os titulares. Assim, a 11, por exemplo, pertence ao atacante Éder, que é nascido em Guiné-Bissau e só fez um jogo como titular de Portugal, em 2012.

Os jogadores de renome, dentro do possível, mantiveram os números que utilizam nos clubes. É o caso dos madrilenhos Pepe (3), Fábio Coentrão (5) e, claro, Cristiano Ronaldo, que vai usar a camisa 7 na Copa. Nani, assim como no Manchester United, vai utilizar a 17.

Confira a numeração de Portugal para a Copa:

1 - Eduardo

2 - Bruno Alves

3 - Pepe

4 - Miguel Veloso

5 - Fábio Coentrão

6 - William Carvalho

7 - Cristiano Ronaldo

8 - João Moutinho

9 - Hugo Almeida

10 - Vieirinha

11 - Éder

12 - Rui Patrício

13 - Ricardo Costa

14 - Neto

15 - Rafa

16 - Raul Meireles

17 - Nani

18 - Varela

19 - André Almeida

20 - Rúben Amorim

21 - João Pereira

22 - Beto

23 - Hélder Postiga