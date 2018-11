Viktoria Plzen x Real Madrid: escalações, horário e onde assistir à Liga dos Campeões

Viktoria Plzen x Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira, às 18h (de Brasília), no Mesta Plzen, em um jogo que pode assegurar a classificação do time espanhol para a próxima fase da Liga dos Campeões (Champions League) e eliminar a equipe da República Checa.

Viktoria Plzen x Real Madrid terá a transmissão da TNT e acompanhamento em tempo real do Estado. O Real é o líder do grupo G, com seis pontos, enquanto os checos aparecem na lanterna, com apenas um ponto.

Escalações de Viktoria Plzen x Real Madrid

Real Madrid: Keylor Navas; Odriozola, Sergio Ramos, Nacho e Reguilón; Casemiro, Kroos e Modric; Asensio, Bale e Benzema.

Viktoria Plzen: Hruska; Limbersky, Hubnik, Hejda e Reznik; Petrzela, Hrosovsky, Cermak, Prochazka e Havel; Krmencik.