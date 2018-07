Vila Belmiro corre risco de ser interditada

SANTOS - A Vila Belmiro corre o risco de ser interditada nesse restante de Brasileirão. Tudo porque o estádio do Santos mostrou dificuldades para que uma ambulância pudesse entrar no campo a fim de socorrer um jogador gravemente machucado. Aconteceu nesta quarta-feira, quando o zagueiro do Atlético-MG, Rafael Marques, se chocou com um companheiro e caiu no gramado desacordado. A ambulância levou 11 minutos para entrar no campo e essa lentidão poderia ter custado a vida do atleta. Felizmente isso não aconteceu. Rafael Marques foi atendido pelos médicos dos clubes e levado para a Santa Casa de Santos, onde ficou em observação e passa bem. O jogador retorna a Minas nesta quinta.

Havia uma elevação na entrada do portão de acesso ao gramado que impedia a ambulância de passar. Segundo o procurador do STJD, Paulo Schmidt, a Vila Belmiro será denunciada por deixar de garantir estrutura necessária para a realização de uma partida de futebol. Existe a possibilidade de o estádio ser interditado e multado em até R$ 100 mil. O promotor defende o fechamento da Vila imediatamente.

"Vamos apresentar uma denúncia de violação ao artigo 211 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. É sobre a falta de estrutura nos estádios. Podemos requisitar esta interdição de forma liminar, de modo que a Vila seja fechada imediatamente", disse Schmidt.

O Santos sabe dessa possibilidade e trata de solucionar o problema até o próximo jogo do time no local, dia 25, contra o Náutico. Se isso não acontecer, dificilmente o clube poderá se valer da Vila para mandar seus jogos.