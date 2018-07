Vila Belmiro é liberada pelo STJD para receber jogos

A decisão de interditar a Vila Belmiro foi tomada depois do incidente na última quarta-feira, durante a partida entre Santos e Atlético-MG, quando o zagueiro Rafael Marques, do time mineiro, precisou de atendimento médico e a ambulância não pôde entrar no gramado - não havia acesso para o veículo poder chegar ao campo de jogo.

Diante disso, o Santos iniciou prontamente a construção de um acesso que permitisse a ambulância entrar no gramado. Mas, enquanto a obra não era finalizada, o STJD decidiu interditar o estádio. Na segunda-feira, um engenheiro da recém-criada Comissão Nacional de Inspeção de Estádios da CBF fez vistoria no local e constatou que a Vila Belmiro tinha se adequado às normas exigidas.

Com o relatório do técnico da CBF, que atestava a resolução do problema do acesso da ambulância, o STJD revogou a interdição nesta terça-feira e liberou o estádio santista para voltar a receber jogos. Assim, o confronto entre Santos e Náutico, a partir das 21 horas de quinta, está mesmo confirmado para acontecer na Vila Belmiro.