Vila Belmiro será reaberta no clássico com Corinthians

SANTOS - A Vila Belmiro será reaberta no dia 4 de março, um domingo, quando o Santos recebe o Corinthians em clássico válido pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. O estádio santista está fechado desde o final do ano passado para a troca completa do gramado. Antes disso, porém, o time do técnico Muricy Ramalho jogará em diversas cidades de São Paulo.

"Fizemos o mesmo serviço o ano passado, quando a chuva atrapalhou na reforma do gramado. Por isso ele ficou em má qualidade. Vamos esperar, mas a previsão é de que no início de março o Santos volte a jogar na Vila", explicou o gerente de segurança e patrimônio do clube, Luiz Fernando Vela, em entrevista à rádio Estadão/ESPN.

O Santos estreia no Paulistão fora de casa, no dia 21 de janeiro, contra o XV de Piracicaba, no Estádio Barão de Serra Negra. E os três primeiros jogos como mandante já têm local confirmado. O primeiro, no dia 26 de janeiro, contra o Ituano, será no Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul; depois, no dia 2 de fevereiro, contra o Oeste, na Arena Barueri; e no dia 5 de fevereiro, o clássico com o Palmeiras acontece no Estádio Eduardo José Farah, em Presidente Prudente.

A partida do Santos contra o Linense, no dia 12 de fevereiro, deve acontecer em São Bernardo do Campo. E os jogos contra o Comercial, no dia 23 de fevereiro, e Ponte Preta, no dia 28 de fevereiro, ainda não tem locais definidos.