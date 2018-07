Vila Belmiro terá capacidade máxima no clássico deste domingo

A Vila Belmiro vai ter capacidade máxima no clássico de domingo entre Santos e Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Os quase 11 mil ingressos colocados à venda já foram obtidos pelos torcedores. O jogo marca a volta do atacante Robinho ao futebol nacional. Pela terceira vez, o jogador defende o time praiano. Os sócios do Santos ainda conseguem comprar algumas poucas entradas que restam nas bilheterias.

A Vila tem capacidade para 16 mil pessoas, mas cerca de 5 mil lugares pertencem aos donos de cadeiras cativas, que não podem ser repassados para o torcedor comum. Da mesma forma, os lugares dos camarotes não são negociados nas bilheterias do estádio.

Como tem sido nos clássicos da Vila Belmiro, uma pequena parte de entradas são destinadas ao clube adversário, entregue diretoria para diretoria. O Corinthians tem direito a 700 lugares, carga de bilhetes repassada aos torcedores organizados e sócios-torcedores, que sempre têm prioridade em detrimento do seguidor comum. A Polícia Militar também vai se reforçar para garantir a segurança de todos os 11 mil torcedores que deverão ir ao estádio.

O Corinthians joga para recuperar a segunda colocação do Brasileirão, perdida para o Fluminense no fim de semana. O Inter, com a vitória sobre o Santos, no Beira-Rio, também subiu na tabela, e agora ocupa a terceira colocação. O Corinthians é quarto, com 24 pontos.