Vila Belmiro volta a receber Santos x Corinthians após quase dois anos

Santos e Corinthians voltam a se enfrentar na Vila Belmiro nesta quarta-feira, às 213h0, após quase dois anos. O último clássico entre as equipes no litoral paulista foi em setembro de 2017. Desde então, o time hoje comandado por Jorge Sampaoli sempre optou por mandar seus jogos contra o rival no Pacaembu.

A diretoria do clube não informou os motivos para retornar à Vila Belmiro no duelo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, mas o retrospecto é completamente favorável aos anfitriões. O Santos venceu as últimas cinco partidas contra o Corinthians em seu estádio. O mais recente triunfo dos visitantes aconteceu em 2014 por 1 a 0, gol de cabeça do zagueiro Gil.

A partir daí só deu Santos. Em 2015 foram dois jogos: 1 a 0 pelo Brasileiro e 2 a 0 na Copa do Brasil. No ano seguinte, o time anfitrião bateu o rival por 2 a 0 no Paulistão e 2 a 1 no Brasileiro. A mais recente partida aconteceu em 10 de setembro de 2017. O Santos venceu por 2 a 0 com gols de Lucas Lima e Ricardo Oliveira.

A partir daí o Santos optou por levar os clássicos para o Pacaembu a fim de arrecadar mais com a bilheteria. Como mandante, a equipe empatou por 1 a 1 em 2018 pelo Paulista. Depois venceu por 1 a 0 no Brasileiro. O encontro mais recente aconteceu nas semifinais do Estadual deste ano. O Santos venceu por 1 a 0 no tempo regulamentar, mas foi eliminado pelo rival nos pênaltis.

O meio-campista Jean Mota destacou a importância de o Santos mandar seus jogos na Vila Belmiro. "Clássico é sempre uma partida diferente, atmosfera, pressão. É o primeiro que vamos jogar esse ano na Vila Belmiro e esperamos fazer uma boa partida e sair com a vitória. Sabemos da nossa força dentro de casa e esperamos somar mais três pontos para chegarmos bem depois da Copa América", comentou.

Pelo lado do Corinthians, Jadson lembrou das dificuldades que sua equipe teve mesmo no Pacaembu e espera por mais uma partida complicada na casa do adversário. "Futebol brasileiro é em cima de resultado. Às vezes, temos de dar nosso melhor para conseguir os títulos. É assim que funciona aqui e deve ser assim que funciona lá (no Santos). Na minha opinião, jogar com pressão é mais difícil. É bem melhor ir para o jogo com a cabeça boa. Mas não podemos cair na armadilha de achar que vai ser mais fácil porque eles estão pressionados. Eles vão querer ganhar de nós lá. Tomara que a gente consiga os três pontos, fundamentais para nossa caminhada", destacou.