Vila Nova atropela CRB em casa e continua firme no G-4 da Série B

O Vila Nova segue firme na briga pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. O time goiano recebeu o CRB, nesta terça-feira à noite, pela 26.ª rodada, e venceu por 3 a 0, completando 20 rodadas dentro do G4, a zona de acesso para a elite.

Com a vitória, o Vila Nova chegou aos 45 pontos, ocupando a quarta colocação, três pontos abaixo dos líderes Internacional e América-MG, que jogam nesta quarta-feira, no Beira-Rio, em Porto Alegre, na partida que fecha a rodada. Com 32 pontos, o CRB se preocupa com a zona do rebaixamento, já que está apenas três pontos acima do Figueirense, time que abre a degola da Série B. Esta foi sua terceira derrota seguida.

O Vila Nova fez valer o mando de campo e começou pressionando. Mais presente no campo de ataque, o time da casa não demorou para abrir o placar. Aos 18 minutos, Alan Mineiro cobrou escanteio e o zagueiro Alemão desviou na primeira trave para completar para o gol.

Os goianos ainda ampliaram a vantagem no primeiro tempo em lindo gol de Alípio. Aos 37 minutos, o meia que voltava ao time cobrou falta com perfeição, por cima da barreira, e surpreendeu o goleiro Edson Kolln.

Nem mesmo as alterações ofensivas promovidas pelo técnico Mazola Júnior, com as entradas de Pablo, Rodolfo e Marion, conseguiram fazer com que o CRB incomodasse a defesa adversária. O time visitante tentou pressionar na segunda etapa, mas não mostrava forças para controlar a partida e ainda sofria com os perigosos contra-ataques do Vila Nova.

No último minuto de jogo, a festa foi completa com mais um gol. Léo Rodrigues foi derrubado dentro da área e o árbitro paulista Vinícius Gonçalves marcou pênalti. Alan Mineiro cobrou e deu números finais à vitória.

O CRB volta a campo nesta sexta-feira, quando visita o Londrina no Estádio do Café, pela 27ª rodada da Série B. No sábado, o Vila Nova recebe o Brasil de Pelotas em mais uma partida no Serra Dourada.

FICHA TÉCNICA:

VILA NOVA 3 X 0 CRB

VILA NOVA - Luís Carlos; Maguinho, Alemão, Wesley Matos e Gastón Filgueira; PH, Geovane, Alan Mineiro, Alípio (Claudinei) e Mateus Anderson (Léo Rodrigues); Lourency (Tiago Adan). Técnico: Hemerson Maria.

CRB - Edson Kolln; Marcos Martins, Gabriel, Audálio e Diego; Tinga (Pablo), Adriano, Tony, Danilo Pires e Chico (Rodolfo); Neto Baiano (Marion). Técnico: Mazola Júnior.

GOLS - Alemão, aos 18, e Alípio, aos 38 minutos do primeiro tempo. Alan Mineiro, pênalti, aos 49 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP).

CARTÕES AMARELOS - Gabriel, Audálio e Adriano (CRB).

RENDA - R$ 159.470,00.

PÚBLICO - 8.796 pagantes (10.092 total).

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).