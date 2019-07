Vila Nova bate Brasil e se afasta da zona do rebaixamento na Série B

Mesmo jogando fora de casa, no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS), o Vila Nova bateu o Brasil-RS por 2 a 0 e conquistou um importante resultado na 13.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, se afastando da zona do rebaixamento.

Com o resultado, as duas equipes ficam empatadas com 14 pontos, na parte de baixo da tabela de classificação e ainda sob risco, mas fora da degola. O Brasil-RS fica na frente porque tem quatro vitórias, uma a mais do que o Vila Nova.

Após um início movimentado, com as duas equipes buscando o ataque, o Vila Nova abriu o placar aos 23 minutos. Ramon fez boa jogada pela esquerda e encontrou Neto Moura livre na entrada da área. O meia bateu cruzado e colocou o time visitante em vantagem.

O Brasil-RS tentou responder ainda na primeira etapa, mas tinha dificuldades para arquitetar jogadas de perigo. Nos contra-ataques, o Vila Nova era mais perigoso e quase ampliou com Robinho, que chegou a deslocar o goleiro Carlos Eduardo, mas o zagueiro Nirley, de carrinho, evitou que a bola entrasse.

Na segunda etapa, o Vila Nova seguiu melhor e ampliou aos 26 minutos. O lateral Jeferson recebeu pela direita, arrancou e acertou um lindo chute no ângulo, marcando um golaço e sacramentando a vitória. O Brasil-RS ainda criou algumas chances na reta final da partida, mas esbarrou em boa partida do goleiro Rafael Santos e não conseguiu ao menos diminuir.

Os dois times voltam a campo neste sábado, pela 14ª rodada da Série B. O Brasil-RS recebe o Vitória em mais uma partida no estádio Bento Freitas, enquanto que o Vila Nova joga contra o Figueirense, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

BRASIL-RS 0 X 2 VILA NOVA

BRASIL-RS - Carlos Eduardo; Ricardo Luiz, Bruno Aguiar, Nirley e Heverton; Leandro Leite (Murilo Rangel), Carlos Jatobá e Diogo Oliveira; Bruno Paulo, Cristian (Elias) e Rafael Grampola (Rodrigo Alves). Técnico: Bolívar.

VILA NOVA - Rafael Santos; Jeferson, Patrick, Diego Jussani e Romário; Magno, Ramon e Neto Moura; Mailson (Bruno Mota), Carlinhos (Felipe Rodrigues) e Robinho (Capixaba). Técnico: Marcelo Cabo.

GOLS - Neto Moura, aos 23 minutos do primeiro tempo; Jeferson, aos 26 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Heverton e Carlos Jatobá (Brasil-RS); Felipe Rodrigues e Mailson (Vila Nova).

ÁRBITRO - Leonardo Ferreira Lima (PR).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).