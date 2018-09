Vila Nova bate CSA de virada no Rei Pelé e entra no G4 da Série B

Com uma virada assegurada aos 45 minutos do segundo tempo, o Vila Nova bateu o CSA por 2 a 1, no Rei Pelé, em Maceió, na partida que abriu a 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e entrou no G4 da competição.

Com 46 pontos, o CSA poderia ter assumisse a liderança se vencesse, mas permanece em segundo, com dois pontos a menos do que o primeiro colocado Fortaleza. O Vila Nova, agora com 43 pontos, assumiu a quarta colocação e está no G4, mas ainda pode ser ultrapassado já que os outros nove jogos da rodada ainda serão disputados.

O primeiro tempo foi bem movimentado, com os dois times criando chances para chegar com perigo ao gol adversário. Com posturas ofensivas, ambas as equipes jogavam buscando o ataque e se abrindo para contragolpes.

O gol de abertura do placar, no entanto, só saiu no último minuto da primeira etapa. Após cruzamento da esquerda, a defesa do Vila Nova não conseguiu afastar e a bola sobrou para Jhon Cley girar a bater cruzado, superando o goleiro Mateus Pasinato.

A resposta do Vila Nova veio aos 18 minutos do segundo tempo. Wellington Reis arrancou pela direita e cruzou rasteiro para Rafael Silva desviar e empatar a partida.

Nos minutos finais, o CSA pressionou em busca do gol da vitória. Empurrado pela torcida, o time da casa conseguiu acuar o adversário e finalizar diversas vezes, mas sem sucesso.

No contra-ataque, no entanto, os visitantes mataram o jogo. Aos 45 minutos, Rafael Silva foi lançado em velocidade, invadiu a área pela direita e bateu cruzado para marcar o segundo gol e garantir a vitória de virada do Vila Nova.

Os dois times voltam a campo em 22 de setembro, pela 28ª rodada da Série B. O Vila Nova enfrentará o Fortaleza no Castelão, enquanto o CSA vai a Campinas jogar com o Guarani, no Brinco de Ouro.

FICHA TÉCNICA

CSA 1 X 2 VILA NOVA

CSA - Felipe Garcia; Celsinho, Leandro Souza, Matheus Lopes e Rafinha; Yuri, Didira, Daniel Costa (Hugo Cabral), Pio (Judivan) e Jhon Cley (Pingo); Rubens. Técnico: Marcelo Cabo.

VILA NOVA - Mateus Pasinato; Moacir, Wesley Matos, Diego Diaretta e Gastón Filgueira; Geovane, Wellington Reis, Alan Mineiro (Washington) e Mateus Anderson (Léo Itaperuna); Alex Henrique (Rafael Silva) e Lucas Braga. Técnico: Hemerson Maria.

GOLS - Jhon Cley, aos 45 minutos do primeiro tempo; Rafael Silva, aos 18 e aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Leo Simão Holanda (CE).

CARTÕES AMARELOS - Daniel Costa (CSA); Mateus Pasinato e Geovane (Vila Nova).

RENDA - R$ 202.145,00.

PÚBLICO - 14.576 torcedores.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).