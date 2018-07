Vila Nova bate Paraná em casa e se mantém no G-4 da Série B

O Vila Nova segue dentro do G-4, zona de acesso, da Série B do Campeonato Brasileiro. Pela 13ª rodada, o time goiano derrotou o Paraná por 3 a 2, com dois gols de Alan Mineiro e um de Moisés, na noite desta terça-feira, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Minho e João Pedro descontaram para os visitantes.

Com a vitória, o Vila Nova chega ao quinto jogo sem derrota e atinge a marca de 23 pontos, permanecendo entre os quatro primeiros colocados da competição, dentro da zona que garante acesso à elite do futebol nacional. O Paraná, com 17 pontos, perde a chance de se aproximar da briga pelas primeiras colocações e começa a olhar para baixo, se aproximando da zona do rebaixamento.

O jogo começou equilibrado e com poucas chances de perigo. O primeiro tempo já se encaminhava para o fim com empate sem gols quando, aos 39 minutos, o zagueiro Eduardo Brock, do Paraná, deu um presente para o time adversário. Ao tentar recuar para o goleiro, o defensor entregou a bola nos pés de Moisés, que aproveitou e abriu o placar.

O gol empolgou o Vila Nova que, apenas dois minutos mais tarde, ainda ampliou com Alan Mineiro. O meia recebeu de Alípio e bateu da entrada da área, acertando o canto direito do goleiro Richard.

O Paraná voltou melhor para a segunda etapa, mas quando ensaiava uma reação acabou sofrendo o terceiro gol. Mateus Anderson finalizou em direção ao gol e a bola bateu no braço do zagueiro Wallace. Alan Mineiro cobrou o pênalti com tranquilidade e ampliou a vantagem.

Aos 26 minutos, Minho diminuiu para o time visitante, com belo chute de fora da área, e a reação continuou com João Pedro, que marcou um belo gol de falta, aos 43 minutos. Apesar do susto, o Vila Nova se segurou na reta final e não teve tempo para que os visitantes buscassem o empate.

Na próxima sexta-feira, o Paraná enfrenta o Oeste, na Arena Barueri, pela 14ª rodada da Série B. No sábado, o Vila Nova recebe o Paysandu, na cidade de Itumbiara (GO). O time perdeu cinco mandos por causa de briga de torcida no clássico com o Goiás.

FICHA TÉCNICA:

VILA NOVA 3 x 2 PARANÁ

VILA NOVA - Luis Carlos; Maguinho, Guilherme Teixeira, Wesley Matos e Gastón Filgueira; Geovane, Mateus Muller, Alan Mineiro (Tiago Adan) e Alípio; Mateus Anderson e Moisés (Léo Rodrigues). Técnico: Hermerson Maria.

PARANÁ - Richard; Júnior (Leandro Vilela), Eduardo Brock, Wallace e Igor; Gabriel Dias, Zezinho, Renatinho e João Pedro; Rafhael Lucas (Alemão) e Felipe Alves (Minho). Técnico: Cristian de Souza.

GOLS - Moisés, aos 39, e Alan Mineiro (pênalti), aos 41 minutos do primeiro tempo. Minho, aos 26, e João Pedro, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Tiago Adan (Vila Nova); Wallace (Paraná).

ÁRBITRO - Renan Roberto de Souza (PB).

RENDA - R$ 78.900,00.

PÚBLICO - 4.861 pagantes (5.681 no total).

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).