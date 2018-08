Vila Nova bate São Bento em casa e volta ao G-4 da Série B

O Vila Nova reencontrou o caminho das vitórias e recuperou seu lugar no G-4, a zona de acesso do Campeonato Brasileiro da Série B. Para isso, o time goiano superou o São Bento por 1 a 0, na tarde deste sábado, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 19.ª e última rodada do primeiro turno.

Com este resultado, o Vila Nova encerrou uma seca de três jogos sem vitórias e acabou com uma sequência de duas derrotas seguidas. De quebra, chegou aos 30 pontos e se garantiu entre os quatro primeiros até a próxima rodada.

Já o São Bento continua sem vencer como visitante. São seis empates e duas derrotas em oito jogos. Mesmo com o péssimo retrospecto longe de casa, os paulistas seguem em posição intermediária, com 24 pontos, no 12.º lugar.

Apesar da postura mais defensiva do time paulista, o Vila Nova não conseguiu impor seu jogo no primeiro tempo. O duelo foi morno nos primeiros 45 minutos. Uma das raras chances aconteceu aos 19 minutos. O time da casa quase marcou quando o atacante Vinícius Leite dominou no lado esquerdo da área e bateu colocado. O zagueiro Anderson Salles salvou de cabeça, em cima da linha.

O Vila seguiu melhor no segundo tempo e perdeu grandes chances. O zagueiro Diego Giaretta, na cara do gol, cabeceou para fora aos 23 minutos. Já o meia Elias pegou sobra na grande área, aos 26 minutos, e concluiu à esquerda do gol.

Depois de tanta pressão, os mandantes finalmente foram premiados aos 35 minutos. O meia Alan Mineiro cobrou falta na área, Diego Giaretta tentou desviar de cabeça e não alcançou. A bola acabou entrando direto, no canto direito do goleiro.

Na próxima terça-feira, às 19h15, o Vila Nova volta a campo para enfrentar o Avaí, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. Enquanto isso, o São Bento receberá o Brasil de Pelotas, no sábado, às 16h30, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 1 X 0 SÃO BENTO

VILA NOVA - Mateus Pasinato; Maguinho, Wesley Matos, Diego Giaretta e Gastón Filgueira; Wellington Reis, Moacir, Alan Mineiro e Alex Henrique (Anderson Cavalo); Vinícius Leite (Reis) e Mateus Anderson (Elias). Técnico: Hemerson Maria.

SÃO BENTO - Rodrigo Viana; Tony, Luizão, Anderson Salles e Marcelo Cordeiro; Fábio Bahia, Dudu Vieira e Diogo Oliveira (Roni); Branquinho (Joãozinho), Ricardo Bueno e Cléo Silva (Abuda). Técnico: Marquinho Santos.

GOL - Alan Mineiro, aos 35 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodolpho Toski Marques(PR).

CARTÕES AMARELOS - Wesley Matos, Gastón Filgueiras (Vila Nova); Abuda (São Bento).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).