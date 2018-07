Vila Nova busca empate com Brasil de Pelotas no fim e se mantém no G4 da Série B

O Vila Nova-GO perdeu a chance de assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, mas garantiu a permanência no G4 (zona de acesso) na tarde deste sábado ao empatar com o Brasil de Pelotas por 1 a 1, no estádio Serra Dourada, pela 27.ª rodada. O gol de empate do time goiano foi marcado por Fernando Medeiros, aos 42 minutos do segundo tempo.

Na quarta colocação, com 46 pontos, o Vila Nova não pode mais ser ultrapassado pelos concorrentes nesta rodada. Já o Brasil de Pelotas chegou ao terceiro jogo sem vitória e, na zona intermediária da tabela, com 34 pontos, ainda está ameaçado de rebaixamento, pois a diferença para a degola é de apenas três pontos.

O jogo começou bastante estudado e, em sua primeira subida mais efetiva ao ataque, o Brasil de Pelotas abriu o placar aos 19 minutos. A defesa do Vila Nova tirou mal a bola após cobrança de falta e Éder Sciola acertou um chute sem chances para Luís Carlos. O time da casa partiu com tudo em busca do empate e quase marcou com Alípio e Moisés, no mesmo lance, com Geovane e Maguinho.

O segundo tempo foi totalmente dominado pelo time da casa, que encontrou dificuldades para escapar da forte marcação gaúcha e mesmo assim criou chances com Moisés, Alemão e Alípio. A torcida presente no Serra Dourada não desistiu e foi recompensada com um golaço de Fernando Medeiros aos 42 minutos. O volante roubou a bola e mandou no ângulo de Marcelo Pitol.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela 28.ª rodada. O Vila Nova enfrenta o Ceará, às 19h15, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), enquanto o Brasil de Pelotas recebe o Juventude, às 21h30, no Bento Freitas, em Pelotas (RS).

FICHA TÉCNICA:

VILA NOVA 1 X 1 BRASIL DE PELOTAS

VILA NOVA - Luís Carlos; Maguinho, Alemão, Wesley Mattos e Gastón Filgueira; PH (Fernando Medeiros), Geovane, Alan Mineiro e Alípio (Ruan); Moisés e Lourency (Tiago Adan). Técnico: Hemerson Maria.

BRASIL DE PELOTAS - Marcelo Pitol; Éder Sciola, Leandro Camilo, Evaldo e Breno (Nem); João Afonso, Itaqui e Calyson; Marcinho, Elias (Misael) e Lincom (Cassiano). Técnico: Clemer.

GOLS - Éder Sciola, aos 19 minutos do primeiro tempo. Fernando Medeiros, aos 42 do segundo.

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC).

CARTÕES AMARELOS - Maguinho, Alemão, Geovane, Gastón Filgueira e Luís Carlos (Vila Nova); Evaldo, João Afonso, Breno e Lincom (Brasil).

RENDA - R$ 248.905,00.

PÚBLICO - 12.776 pagantes (14.317 total).

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).