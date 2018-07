Vila Nova cede empate ao Londrina em Goiânia, mas continua no G4 da Série B

Mesmo brigando em pontas opostas da tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, Vila Nova e Londrina fizeram partida equilibrada no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 14.ª rodada, e o time visitante foi buscar o empate por 1 a 1 nos minutos finais da segunda etapa.

+ Confira a tabela da Série B do Brasileiro

Com o resultado, o Vila Nova segue dentro do G4, agora com 23 pontos, na terceira colocação. O Avaí, primeira equipe fora da zona de acesso à primeira divisão nacional, tem apenas um ponto a menos do que os goianos.

O Londrina, com 17 pontos, é o 12.º colocado, mas o empate fora de casa foi importante para se distanciar um pouco da zona do rebaixamento, abrindo dois pontos de vantagem em relação aos quatro últimos colocados.

Mesmo jogando fora de casa, o Londrina não se fechou e tentou propor jogo desde o início. No entanto, nos contra-ataques era o Vila Nova que levava mais perigo. Aos 17 minutos, a bola sobrou para Reis na entrada da área e o meia do time goiano bateu colocado, acertando o travessão do goleiro Vagner.

O time da casa seguiu levando mais perigo até os 27 minutos, quando Alan Mineiro abriu o placar. Maguinho arriscou para o gol e Vagner tentou agarrar, mas soltou a bola nos pés do camisa 10, que não teve trabalho para completar para as redes.

Na segunda etapa, o ritmo do jogo caiu. Com a vantagem no placar, o Vila Nova recuou e tentou esfriar a partida e administrar a posse de bola, irritando o adversário. No entanto, o time da casa acabou chamando o adversário para cima e, de tanto insistir, o Londrina chegou ao empate aos 42 minutos. Thiago Ribeiro cruzou da direita e Paulinho Moccelin se antecipou à defesa e desviou com a pontinha da chuteira para garantir o empate.

Os dois times voltam a campo na próxima quinta-feira, pela 15.ª rodada da Série B. O Vila Nova enfrenta o Paysandu no estádio da Curuzu, em Belém, enquanto que o Londrina recebe o Avaí, no estádio do Café, em Londrina (PR).

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 1 x 1 LONDRINA

VILA NOVA - Mateus Pasinato; Maguinho, Wesley Matos, Diego Giaretta e Hélder; Wellington Reis, Geovane e Alan Mineiro; Mateus Anderson (Vinícius Leite), Alex Henrique (Elias) e Reis (Moacir). Técnico: Hemerson Maria.

LONDRINA - Vagner; Reginaldo, Dirceu, Luizão e Roberto (Fernando); Moisés Gaúcho, Germano e Thiago Ribeiro; Alisson Safira (Wellisson), Felipe Marques e Paulo Henrique (Paulinho Moccelin). Técnico: Sérgio Soares.

GOLS - Alan Mineiro, aos 28 minutos do primeiro tempo; Paulinho Moccelin, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Wellington Reis (Vila Nova); Germano e Paulinho Moccelin (Londrina).

ÁRBITRO - Caio Max Augusto Vieira (RN).

RENDA - R$ 82.140,00.

PÚBLICO - 4.828 pagantes (5.716 no total).

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).