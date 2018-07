Vila Nova confirma acerto com técnico Waldemar Lemos

GOIÂNIA - O Vila Nova-GO não demorou muito para acertar com um novo treinador para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Dois dias após o pedido de demissão de Sidney Moraes, o clube foi ao mercado e acertou com Waldemar Lemos, irmão do treinador do Santos, Oswaldo de Oliveira. O novo comandante chegou para assinar o contrato na manhã desta terça-feira.

Com 59 anos, Waldemar lemos já conhece bem o futebol goiano. No ano passado, ele dirigiu o Atlético-GO na Série B.

O comandante ainda passou por Flamengo, Sport, Náutico, Atlético-PR, entre outros. O seu último clube foi o América do Recife durante o Campeonato Pernambucano.

A estreia de Waldemar será no próximo sábado, às 16h20, contra o América-MG, em Belo Horizonte. A missão do técnico não será fácil.

O time goiano é o atual lanterna da Série B, com apenas um ponto e vem de um amargo rebaixamento para a Segunda Divisão do Campeonato Goiano.