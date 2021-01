Vila Nova derrota de novo o Remo e conquista o título da Série C

Depois de vencer o jogo de ida por 5 a 1, o Vila Nova-GO buscou valorizar a vantagem, até sofreu em alguns momentos, mas conseguiu bater o Remo mais uma vez, agora por 3 a 2, no Mangueirão, em Belém, neste sábado, no segundo confronto da decisão. Com isso, o placar agregado terminou em 8 a 3 e o time goiano se sagrou tricampeão do Campeonato Brasileiro da Série C ao ficar com o caneco da temporada 2020.

Felipe Gedoz e Lucas Siqueira fizeram para o Remo, enquanto Alan Mineiro, Pablo e Mimica, contra, marcaram para o Vila Nova. Agora, o troféu da temporada 2020, se junta aos títulos de 1996 e 2015, deixando o clube do Centro Oeste como único tricampeão de divisões de acesso nacionais - coincidentemente, todas as conquistas foram na Série C.

Para o primeiro jogo, em Goiás, o Remo sofreu com um surto de covid-19, o que provocou mais de dez baixas. Em desvantagem no placar agregado, o Remo começou a partida deste sábado pressionando e não demorou para abrir o placar deste segundo jogo da final. Aos seis minutos, Felipe Gedoz recebeu na entrada da área e bateu de perna esquerda, no cantinho do goleiro Fabrício, que até pulou na bola, mas não conseguiu fazer a defesa.

A resposta do Vila Nova também veio em forma de gol. Aos nove, Alan Mineiro recebeu um passe açucarado de Henan e mandou para o fundo das redes, sem chances para Vinicius. Apesar do empate, o Remo não sossegou e logo pulou na frente do placar. Aos 35, após um cruzamento na área, Tcharles completou no travessão. No rebote, Lucas Siqueira só escorou para o gol.

Em mais uma reação rápida, o Vila Nova empatou minutos depois. Aos 39, depois de um bate-rebate na área, Henan cruzou para Pablo que encheu o pé para o fundo das redes. Assim, o primeiro tempo terminou com o empate em 2 a 2 no placar.

Na volta do intervalo, o Remo seguiu em cima, tentando de tudo para descontar a grande vantagem. Logo no primeiro lance no segundo tempo, depois de um cruzamento, o zagueiro Adalberto quase fez contra para o Remo. Aos três, foi a vez de Tcharlles receber pela direita e bater cruzado, com muito perigo para o gol de Fabrício, que só olhou a bola sair.

A partir daí, o ritmo da partida caiu um pouco. Mas, nos minutos finais, o Vila Nova conseguiu a virada, contando com a sorte de um gol contra. Aos 42 minutos, Pedro Bambu cruzou pela direita e o zagueiro Mimica foi tentar cortar, mas acabou mandando para a sua própria meta. Com isso, a partida terminou com a vitória do time goiano por 3 a 2 e a conquista do título da Série C.