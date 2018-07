Vila Nova derrota o Icasa e ganha fôlego contra descenso O Icasa não conseguiu fazer a lição de casa e se afundou ainda mais no Campeonato Brasileiro da Série B, ficando ainda mais ameaçado de descenso. Jogando no estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE), o time cearense perdeu, por 1 a 0, para o Vila Nova e segue na zona do rebaixamento. Lucas Sotero foi o autor do gol do clube goiano na parte final do jogo.