Vila Nova derrota o Juventude em casa e continua colado no G4 da Série B

O Vila Nova segue firme na briga por uma vaga no G4 - a zona de acesso - do Campeonato Brasileiro da Série B. Neste sábado venceu o Juventude por 1 a 0, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 32.ª rodada. A vitória deixou o time goiano com 51 pontos, em quinto lugar. Só perde a quarta posição para o CSA pelo número de vitórias: 13 a 12. O clube gaúcho, sem vencer há 15 jogos, continua em 19.º e penúltimo com 32.

O jogo começou como esperado, com o mandante indo para cima do visitante, que surpreendeu aos 18 minutos. Felipe Mattioni arriscou o chute de longe e a bola raspou no travessão antes de sair por cima.

O Vila Nova foi fatal dois minutos depois. Alan Mineiro começou a jogada dando o passe para Mateus Anderson, pelo lado direito. O meia recebeu de volta na frente da área, ajeitou e, sem distância, chutou com categoria no ângulo do goleiro Douglas Silva. Este foi o 10.º gol dele, artilheiro do time e ídolo da torcida.

O Juventude deu outro susto aos 27 minutos, quando Denner chutou na grande área, a bola desviou e quase enganou o goleiro goiano. O Vila Nova reagiu em uma cabeçada de Maguinho, que exigiu grande defesa de Douglas Silva.

Logo no começo do segundo tempo, o time gaúcho criou grande chance em uma falta cobrada por Neuton quase na linha da grande área. A bola passou a barreira e o goleiro Rafael Santos fez grande defesa, espalmando para escanteio. Aos sete minutos, o Vila Nova teve a sua chance em um chute forte de Giovane que explodiu no pé da trave.

Mas não houve mais pressão de nenhum lado, com o Vila Nova administrando bem o jogo e sua vitória. A torcida nem se importou com o excesso de passes laterais do time, que praticamente abriu mão de atacar. O mais importante foi vencer de novo e seguir próximo do G4.

Na 33.ª rodada, o Vila Nova vai enfrentar o Londrina, na próxima sexta-feira, às 19h15, no estádio do Café, em Londrina (PR). O Juventude vai tentar a recuperação em casa diante do Sampaio Corrêa, no mesmo dia, mas às 20h30.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 1 x 0 JUVENTUDE

VILA NOVA - Rafael Santos; Maguinho, Wesley Matos, Diego Giaretta e Gastón Filgueira; Geovane, Moacir (Wellington Reis) e Alan Mineiro; Mateus Anderson (Léo Itaperuna), Rafael Silva (Alex Henrique) e Vinícius Leite. Técnico: Hemerson Maria.

JUVENTUDE - Douglas Silva; Felipe Mattioni, Micael, Rafael Bonfim e Neuton; Rodrigo, Lucas (Douglas Kemmer), Denner e Leandro Lima (Caio Rangel); Elias e Hugo Sanches (Gabriel Valentini). Técnico: Luis Carlos Winck.

GOL - Alan Mineiro, aos 20 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Wesley Matos (Vila Nova); Felipe Mattioni, Neuton e Rafel Bonfim (Juventude).

ÁRBITRO - Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS).

RENDA - R$ 177.820,00.

PÚBLICO - 14.624 pagantes (16.082 no total).

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).