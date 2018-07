Vila Nova derrota Ponte Preta e se reabilita na Série B

Desta maneira, o Vila Nova chega aos três pontos, na quarta colocação. Enquanto isso, a Ponte Preta, também com três pontos, fica na terceira colocação devido ao melhor saldo de gols: 3 a 1.

O primeiro tempo foi bastante movimentado. O gol foi a meta de ambos os times, tanto que assim que o Vila Nova abriu o placar, a Ponte Preta não demorou a empatar. Atuando com o apoio da torcida, o time goiano ficou em vantagem logo aos 13 minutos. Luiz Fernando chutou da entrada da área e acertou o canto esquerdo de Júlio César, que saltou e não conseguiu a defesa.

Após ficar na frente do placar, o Vila Nova recuou e permitiu o empate. Aos 19 minutos, Tiago Luís cobrou falta para dentro da área, o goleiro Michel Alves saiu mal da meta e o zagueiro Ferrón desviou de cabeça para empatar.

O empate animou a Ponte Preta, que pressionou principalmente em chutes de fora da área com Tiago Luís. O Vila Nova ainda mandou uma bola na trave de Júlio César, aos 35 minutos, após Luizinho cobrar escanteio.

Na volta do intervalo, o Vila Nova logo chegou ao gol. Aos quatro minutos, Luiz Fernando cobrou escanteio e Augusto subiu sozinho para cabecear no canto direito de Júlio César: 2 a 1. A exemplo do primeiro tempo, o time goiano recuou após ficar em vantagem. Assim, a Ponte Preta foi em busca da igualdade, mas ficou somente nas tentativas.

Já próximo do final do jogo, o time da casa encaixou um contra-ataque e definiu a vitória. Aos 40 minutos, Gil recebeu dentro da área, caiu e conseguiu se levantar para chutar no ângulo direito de Júlio César e marcar o terceiro gol.

Agora, pela terceira rodada, o Vila Nova volta a campo no próximo dia 4 (sábado), quando enfrenta o Ituiutaba, às 21 horas, no estádio Melão, em Varginha (MG). Por outro lado, a Ponte Preta joga no mesmo dia, mas às 16h20, quando recebe o Icasa, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

Ficha técnica

Vila Nova 3 x 1 Ponte Preta

Vila Nova - Michel Alves; Henrique, Augusto e Éder Lima; Luizinho, Adilson, Ricardinho, Luiz Fernando (Pereira) e Jorge Henrique; Roni (Gil) e Betinho. Técnico: Heron Ferreira.

Ponte Preta - Júlio César; Guilherme, Wellington, Ferrón e Uendel; Xaves (Bruno Nunes), Josimar, Válber (Ricardinho) e Renatinho; Tiago Luís (Renan) e Ricardo Jesus. Técnico: Gilson Kleina.

Gols - Luiz Fernando, aos 13, e Ferrón, aos 19 minutos do primeiro tempo; Augusto, aos 4, e Gil, aos 40 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Jorge Henrique, Éder Lima e Adilson (Vila Nova); Tiago Luís, Ricardinho, Wellington, Válber e Ferrón (Ponte Preta).

Árbitro - Fabrício Neves Corrêa (RS).

Renda - R$ 35.570,00.

Público - 2.782 pagantes.

Local - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).