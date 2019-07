Vila Nova e América-MG estreiam técnicos com empate em Goiânia pela Série B

A "Lei do Ex" evitou que Marcelo Cabo estreasse com derrota no comando do Vila Nova. Com um gol do zagueiro Diego Jussani, o time goiano empatou por 1 a 1 com o América-MG, no estádio Serra Dourada, na tarde deste sábado, em Goiânia, pela décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Diego Jussani deixou o América-MG no início desta edição da competição nacional depois de receber uma proposta do Vila Nova. Antes de o zagueiro ter marcado, o volante Juninho havia colocado o time mineiro na frente.

O resultado que marcou a estreia dos técnicos Marcelo Cabo e Felipe Conceição não foi bom para ninguém. O América-MG tem seis pontos e continua na zona de rebaixamento, enquanto o Vila Nova chegou aos 11 e segue próximo aos últimos colocados.

O primeiro tempo foi truncado e marcado por lances polêmicos. Logo aos oito minutos, Jonatas Belusso aproveitou falha de Diego Jussani e marcou, mas a arbitragem assinalou impedimento do atacante. Em um lance parecido, envolvendo o atacante Bruno Mota, o Vila Nova também teve um gol anulado.

O time goiano voltou do intervalo mais ligado e assustou em chute de Neto Moura rente à trave. Mas quem abriu o placar aos 12 minutos foi o América-MG. Jonatas Belusso finalizou, Rafael Santos rebateu e Juninho completou o rebote. Pressionado pela torcida, o time goiano errava muitos passes e não conseguia criar.

Aos 32 minutos, Diego Jussani aproveitou falta cobrada por Alan Mineiro e cabeceou por cobertura de Jori, deixando tudo igual. No fim do jogo, o Vila Nova ainda esboçou uma pressão, mas não conseguiu a virada e saiu de campo vaiado pela torcida.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela 11.ª rodada. O Vila Nova encara o Coritiba, às 19h15, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, enquanto o América-MG recebe o Oeste, às 21h30, na Arena Independência, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 1 X 1 AMÉRICA-MG

VILA NOVA - Rafael Santos; Felipe Rodrigues, Wesley Matos, Diego Jussani e Romário; Ramon, Neto Moura (Elias) e Alan Mineiro; Matheus Anderson (Facundo Boné), Alan Carius (Erick) e Bruno Mota. Técnico: Marcelo Cabo.

AMÉRICA-MG - Jori; Leandro Silva, Paulão, Ricardo Silva e Sávio (Geovane); Zé Ricardo, Willian Maranhão, Juninho, Matheusinho e Felipe Azevedo (França); Jonatas Belusso (Júnior Viçosa). Técnico: Felipe Conceição.

GOLS - Juninho, aos 12, e Diego Jussani, aos 32 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA).

CARTÕES AMARELOS - Willian Maranhão (América).

RENDA - R$ 40.730.00.

PÚBLICO - 2.431 pagantes (3.314 ao total).

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).