Vila Nova é derrotado pelo Bragantino-PA, mas avança à 4ª fase da Copa do Brasil

O Vila Nova, de Goiânia, confirmou sua vaga na quarta fase da Copa do Brasil mesmo perdendo de virada por 2 a 1 para o Bragantino-PA, nesta tarde de sábado, no Mangueirão, em Belém (PA). O time goiano avançou porque no duelo de ida, em casa, tinha vencido por 2 a 0.

A vaga garantiu a premiação de R$ 1,9 milhão ao Vila Nova, que agora vai enfrentar o Juventude. O time gaúcho eliminou o Botafogo para seguir no torneio nacional.

O primeiro jogo do mata-mata entre as duas equipes será realizado na próxima quarta-feira, às 21h30, em Caxias do Sul (RS), no estádio Alfredo Jaconi. A volta vai acontecer em Goiânia, no dia 30, às 19h15.

O time visitante começou todo no ataque e abriu o placar logo no primeiro minuto com Facundo Boné. Depois perdeu outras chances para ampliar, sendo castigado com o empate. Aos 39 minutos, Marco Goiano, de falta, deixou tudo igual.

No segundo tempo, o Vila Nova foi muito cauteloso, deu espaço ao time da casa e levou o segundo gol aos 33 minutos, quando Paulo de Tarcio marcou de cabeça para virar o jogo. Os últimos minutos foram tensos e de pressão sofrida pelos visitantes, mas o time goiano conseguiu segurar o resultado e avançou no torneio nacional.