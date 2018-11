Vila Nova e Paysandu empatam e seguem fora de seus objetivos na Série B

O Vila Nova recebeu o Paysandu, nesta sexta-feira, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, e, apesar das muitas tentativas, não conseguiu marcar e confronto terminou empatado por 0 a 0. O jogo foi válido pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B e a igualdade não foi boa para nenhuma das equipes.

O clube de Goiás fica na quinta colocação com 52 pontos, a dois do primeiro time na zona de acesso para a Série A. Já o Paysandu soma 34 e segue na zona de rebaixamento. Mas deixou o campo comemorando o ponto conquistado fora de casa e contra um postulante ao acesso.

Diante de um bom público, de quase 20 mil torcedores, o Vila Nova foi amplamente superior na primeira metade do jogo, enquanto que o Paysandu focou em se defender. Com bastante vontade nos primeiros minutos, os mandantes carimbaram a trave em chute de Geovane aos 12 minutos. Parecia que o gol sairia logo.

Talvez no melhor lance do primeiro tempo, o Vila Nova aproveitou cobrança de falta rápida e Mateus Anderson saiu na cara do gol. O atacante tirou do goleiro, mas a defesa cortou em cima da linha. O Paysandu conseguiu uma chegada de perigo apenas aos 24 minutos, com Magno. Apesar de o time visitante não ter equilibrado as ações, a partida foi para o intervalo empatada.

O jogo continuou movimentado na etapa final, mas o Paysandu melhorou em campo e deu indícios disso desde o apito inicial. Até criaram duas boas chances de gols, impedidos pelo goleiro Mateus Pasinato.

Os visitantes, no entanto, não conseguiram se sobrepor. Com isso, o Vila Nova voltou a pressionar nos minutos finais. Aos 36, Alex Henrique, que havia acabado de entrar, cabeceou e acertou a trave do Paysandu. Apesar da pressão final, ficou nisso: empate sem gols e frustração da torcida.

O Vila Nova encontrará mais um adversário da parte de baixo da tabela de classificação na 35.ª rodada. O time goiano visita o Brasil, de Pelotas (RS), no estádio Bento Freitas, às 19h15 da próxima terça-feira. No mesmo dia, às 21h30 (de Brasília), o Paysandu joga em casa contra o Oeste, no estádio da Curuzu, em Belém.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 0 x 0 PAYSANDU

VILA NOVA - Mateus Pasinato; Moacir, Wesley Matos, Diego Giaretta e Gastón Filgueira; Washington, Geovane, Mateus Anderson (Alex Henrique), Juninho (Vinícius Leite) e Alan Mineiro; Rafael Silva (Elias). Técnico: Hemerson Maria.

PAYSANDU - Renan Rocha; Maicon Silva, Perema, Fernando Timbó e Guilherme Santos; Willyam (Matheus Silva), Renato Augusto e Felipe Guedes (Nando Carandina); Mike, Hugo Almeida (Lúcio Flávio) e Magno. Técnico: João Brigatti.

CARTÕES AMARELOS - Washington (Vila Nova); Fernando Timbó, Maicon Silva e Renan Rocha (Paysandu).

ÁRBITRO - Wagner Reway (Fifa/MT).

RENDA - R$ 237.915,00.

PÚBLICO - 18.467 pagantes (19.974 no total).

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).