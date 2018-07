Vila Nova empata com o Luverdense em casa e perde o embalo na Série B

O Vila Nova esperava emplacar a sua terceira vitória seguida na Série B do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira, mas não conseguiu superar o bem armado esquema de marcação do Luverdense e empatou sem gols, nesta noite, no estádio Serra Dourada, pela 26ª rodada. O resultado deixou o time goiano com 37 pontos, na provisória oitava colocação, contra 35 do time mato-grossense, em 11º lugar.

O Vila Nova vinha embalado com duas vitórias fora de casa, sobre o CRB e o Paraná, ambos por 2 a 1. O Luverdense, em recuperação, tinha vencido seu último jogo em casa diante do Brasil de Pelotas, por 1 a 0. É o time que mais empatou - 11 vezes - ao lado do Paysandu.

Com os dois times priorizando o setor de meio-campo, o primeiro tempo foi acirrado na marcação, porém, muito fraco em termos de finalizações. Preocupado com o visitante, o técnico Guilherme Alves escalou o time goiano com dois volantes e dois meias. Mesmo assim, o time do Mato Grosso teve maior controle em campo.

Um lance polêmico aconteceu aos 43 minutos do primeiro tempo, quando Moisés lançou Fabinho em velocidade. O baixinho entrou na área e tropeçou nos pés do grandalhão Luiz Otávio. O árbitro paulista Leandro Bizzio Marinho anotou pênalti, mas depois consultou o auxiliar Daniel Luis Marques e voltou atrás, marcando impedimento.

Aos 10 minutos, Júnior Rocha já tinha perdido,o volante Jean Patrick machucado, para a entrada de Moacir. Na volta dos vestiários, o Vila Nova voltou sem o volante Caíque com a entrada do atacante Vandinho. Uma clara disposição de ir ao ataque. O jogo também ficou mais solto e ganhou em emoções.

Aos oito minutos, o zagueiro Luiz Alberto quase abriu o placar ao cabecear perto da trave. Seria do Luverdense, mas a resposta veio a seguir, aos 11 minutos. Victor Bolt cruzou da esquerda, Moisés chutou de virada e Diogo Silva fez grande defesa quase em cima da linha de gol.

O Vila ganhou espaço e apertou o adversário que fez mais duas trocas até os 15 minutos. Entraram Douglas Baggio e Diogo Sodré, respectivamente, nos lugares de Rafael Silva e Alfredo. Apesar da pressão, o Vila só conseguia finalizar de longa distância e sem pontaria. O Luverdense preferiu se defender, abrindo mão de atacar. Levou um ponto para casa.

Na abertura da 27ª rodada, na terça-feira, o Luverdense vai sair diante do Ceará, no Castelão. O Vila Nova só volta a campo no outro sábado, dia 24, às 16h30, de novo em casa contra o Londrina.