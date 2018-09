Vila Nova empata com Oeste e perde chance de voltar ao G4 da Série B

O Vila Nova desperdiçou boa oportunidade de entrar no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, ao ficar no empate por 1 a 1 diante do Oeste, em partida realizada na noite desta segunda-feira, no estádio Serra Dourada, na abertura da 25.ª rodada.

Com o resultado, o Vila Nova ficou na oitava posição, com 37 pontos, a dois do Avaí, quarto, que ainda entra em campo na rodada. Já o Oeste ficou em décimo, com 34, ainda sem definir pelo que brigará na reta final.

Os torcedores presentes no Serra Dourada assistiram a um primeiro tempo de pouca criatividade de ambos os lados. O Vila Nova teve a posse de bola e tentou encontrar espaço no meio da marcação bem postada do Oeste, que jogou por uma única bola.

A chance mais perigosa do Oeste foi em uma cabeçada de Rodrigo Souza, que mandou por cima do gol. O Vila Nova só foi responder no fim. Moacir cruzou para Vinícius Leite. Ele tentou acertar um voleio, mas também acabou jogando a bola pela linha de fundo.

O segundo tempo começou muito mais movimentado. O Vila Nova enfim saiu para a pressão e acabou abrindo o marcador. Wellington Reis invadiu a área e acabou sendo derrubado: pênalti. Alan Mineiro foi para a cobrança e marcou seu sétimo gol nesta Série B.

Após o gol, o time paulista resolveu sair para o jogo e não demorou a deixar tudo igual. Marcinho cruzou na medida para Mazinho. O meia apareceu nas costas de Wesley Matos e bateu de primeira com a perna esquerda para o fundo das redes.

O Vila Nova sentiu mais o gol e abdicou de atacar. O time goiano acabou sendo pressionado pelo Oeste, mas segurou o empate.

Na próxima rodada, o Oeste enfrenta o Atlético-GO na sexta-feira, às 16h, na Arena Barueri, em Barueri. No sábado, às 21h, o Vila Nova recebe o Coritiba no Serra Dourada, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA:

VILA NOVA 1 X 1 OESTE

VILA NOVA - Mateus Pasinato; Moacir, Wesley Matos, Diego Giaretta e Hélder; Heitor (Juninho), Wellington Reis e Alan Mineiro; Mateus Anderson (Léo Itaperuna), Alex Henrique (Rafael Silva) e Vinícius Leite. Técnico: Hemerson Maria.

OESTE - Tadeu; Daniel Borges, Patrick, Leandro Amaro e Guilherme Romão; Rodrigo Souza, Betinho, Raphael Luz (Bonilha), Marcinho e Mazinho (Carlinhos); Pedrinho (Ceará). Técnico: Roberto Cavalo.

GOLS - Alan Mineiro, aos oito, e Mazinho, aos 18 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

CARTÕES AMARELOS - Alan Mineiro, Vinícius Leite e Wellington Reis (Vila Nova); Daniel Borges e Leandro Amaro (Oeste).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).