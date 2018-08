Vila Nova empata com vice-lanterna Sampaio Corrêa e se distancia do G-4 da Série B

Três rodadas após deixar o G-4, o Vila Nova segue caindo na tabela do Brasileiro da Série B. O time goiano foi a campo nesta terça-feira e não saiu de um empate sem gols com o vice-lanterna Sampaio Corrêa, em jogo válido pela 22.ª rodada, no Castelão, em São Luís.

Com o resultado, os goianos chegaram aos 32 pontos e ficam com a nona colocação, a quatro do Avaí, primeiro time dentro da zona de acesso. O time maranhense, por sua vez, amarga o 12.º jogo consecutivo sem vitória, agora com 18 pontos, em penúltimo lugar, a sete do Paysandu, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Sem muita qualidade técnica, os dois times tiveram bastante dificuldade no setor criativo e o primeiro tempo correu sem grandes chances. Ainda assim, o Sampaio foi ligeiramente melhor e conseguiu chegar com perigo em três oportunidades, duas delas surgidas após falhas da defesa adversária.

No retorno para o segundo tempo, o cenário mudou. O Vila Nova mostrou nova postura e deu trabalho para o time maranhense logo nos primeiros minutos. Mas logo o ímpeto dos visitantes diminuiu e os donos da casa cresceram no jogo.

Liderado por Jocinei, o Sampaio Corrêa conseguiu pressionar. Com qualidade no chute de fora da área, o volante abusou do recurso e assustou o goleiro Mateus Passinato em duas oportunidades. O bom momento não foi aproveitado e o placar não saiu do 0 a 0.

Os dois times voltam a campo às 16h30 do próximo sábado, para a disputa da 23.ª rodada. O Vila Nova vai encarar o Goiás em clássico no Serra Dourada, enquanto o Sampaio Corrêa visita o Paysandu na Curuzu.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 0 X 0 VILA NOVA

SAMPAIO CORRÊA - Busatto; Bruno Moura, Rogério, Maracás e Julinho; Adilson Goiano, Jocinei (Esquerdinha), Matheuzinho e Fernando Sobral; Bruninho (João Paulo) e Alisson (Uilliam). Técnico: Paulo Roberto Santos.

VILA NOVA - Mateus Passinato; Maguinho, Wesley Matos, Diego Giaretta e Gastón Filgueira; Wellington Reis (Heitor), Moacir, Alan Mineiro e Hélder (Juninho); Léo Itaperuna (Mateus Anderson) e Alex Henrique. Técnico: Hemerson Maria.

ÁRBITRO - Felipe Gomes da Silva (PR).

CARTÕES AMARELOS - Matheuzinho (Sampaio Corrêa); Alan Mineiro, Gastón Filgueira, Maguinho e Wellington Reis (Vila Nova).

RENDA - R$ 7.520,00.

PÚBLICO - 1.354 pagantes (1.974 total).

LOCAL - Estádio Castelão, em São Luís (MA).