Vila Nova-GO e ASA vencem e seguem atrás do líder Fortaleza na Série C

A rodada foi boa para os clubes que estão brigando pela liderança do Grupo A. Além do triunfo do Fortaleza diante do Botafogo-PB por 3 a 0, no sábado, o Vila Nova venceu o Salgueiro-PE por 1 a 0, em pleno estádio Cornélio Barros, no sertão pernambucano, e o ASA derrotou o Icasa-CE, em Arapiraca (AL), por 3 a 1. O clube goiano segue na segunda colocação com 16 pontos, mesma pontuação da equipe alagoana, que perde nos critérios de desempate - número de vitórias: 5 a 4. Eles estão a três dos cearenses.

O América-RN roubou a quarta posição do Salgueiro, com 14 pontos, após bater o Confiança-SE por 2 a 0, em Natal, deixando o time pernambucano em quinto lugar, com 12 pontos. O Cuiabá-MT ganhou fôlego para escapar da zona de degola ao vencer, em casa, por 2 a 1, o Águia-PA. O time do Mato Grosso tem sete pontos, em oitavo, na frente do Águia, com quatro, seguido pelo lanterna Icasa, com três. Confiança e Botafogo têm posições intermediárias, com nove pontos.

JUVENTUDE DÁ SORTE - Apenas dois times entraram em campo pelo Grupo B. O Juventude, com 14 pontos, recuperou a sua vaga no G4 com a vitória por 1 a 0 diante do Tombense no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), empurrando a Portuguesa para a quinta colocação, com 13.

O clube gaúcho vem superando a crise financeira, que o fez entrar em greve nesta semana, para honrar o favoritismo que tem sobre si na competição. O gol da vitória foi marcado por Wallacer, aos 46 minutos do segundo tempo. O Tombense ficou com os mesmos oito pontos, em sexto lugar.

Nesta segunda-feira, a oitava rodada vai ser finalizada com a partida entre Guarani-SP e Brasil-RS, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O clube gaúcho vai defender a liderança com 15 pontos, mesma pontuação de Tupi-MG e Londrina-PR. Na parte debaixo da tabela de classificação, Guarani e Madureira-RJ têm sete, e Caixas-RS, quatro, na zona de rebaixamento ao lado do Guaratinguetá-SP, lanterna com três pontos.