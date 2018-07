Vila Nova goleia e deixa Brasiliense na lanterna O Vila Nova não tomou conhecimento do Brasiliense, neste sábado, no duelo dos desesperados, e goleou por 4 a 0, no Estádio Serra Dourada, no encerramento da 31.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O experiente Roni foi o destaque da partida, com dois gols.