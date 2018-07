Vila Nova pede e CBF muda jogo com o Vasco para o Mané Garrincha

O Vila Nova pediu e o local da partida diante do Vasco, pela 17.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, foi novamente alterado. Em crise financeira, a diretoria goiana requisitou que a partida fosse levada para o Mané Garrincha, em Brasília, para arrecadar mais com a renda, e a CBF aceitou transferir a partida. A data (dia 19 de agosto) e o horário (21h50) do duelo foram mantidos.

Curiosamente, o próprio Vila Nova havia pedido na semana passada para que a partida fosse realizada no Estádio Bezerrão, também em Brasília, justamente com a esperança de arrecadar mais. Na última sexta-feira, a CBF chegou a anunciar o duelo para o estádio, mas decidiu acatar o novo pedido do clube goiano e mais uma vez mudou a sede, desta vez para uma das arenas utilizadas na Copa do Mundo.

O Vila Nova vive séria crise dentro e fora de campo. Se nos bastidores a equipe vem tendo muitas dificuldades financeiras, nas quatro linhas faz péssima campanha e é o lanterna da competição, com apenas cinco pontos, sete atrás da Portuguesa, penúltima colocada. Já o Vasco é o quinto, com 25 pontos, e segue na briga pelo acesso.