Vila Nova surpreende Luverdense e deixa a zona de rebaixamento da Série B

Com o resultado, o Vila Nova saltou da zona de rebaixamento para a 14.ª colocação com sete pontos. O Goiás, primeiro time dentro do descenso, tem cinco. O Luverdense, por sua vez, fica em 13.º, com nove.

O time goiano precisou de 14 minutos para quebrar a série negativa de cinco jogos sem uma vitória. Fez seu melhor primeiro tempo no Passo das Emas, estádio em que o Luverdense estava invicto. Jean Carlos arriscou de longe, Gabriel Leite defendeu, mas soltou nos pés de Vandinho, que abriu o marcador aos cinco minutos.

A situação piorou ainda mais no lance seguinte. Muralha levantou o pé e deu de sola em Vandinho. O árbitro não hesitou e aplicou o cartão vermelho. Com um homem a mais, o Vila Nova seguiu em cima e marcou o segundo. Pedro Carmona lançou para Jean Carlos, que mandou de primeira para o fundo das redes aos 14 minutos.

No segundo tempo, o Vila Nova soube administrar o jogo, recuou sua marcação e apostou no contra-ataque para marcar o terceiro, que quase veio logo nos primeiros minutos. Pedro Carmona recuperou a bola no campo de ataque, invadiu a área, mas acabou sendo travado na hora do chute. Júnior Rocha, então, colocou o time no ataque mesmo com um homem a menos, porém, quando chegou ao gol, parou no goleiro Wagner Bueno.

Na próxima rodada, o Luverdense enfrenta o Ceará no sábado, às 21h, no Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT). No mesmo dia, às 16h, o Vila Nova visita o Londrina no Estádio do Café.

FICHA TÉCNICA:

LUVERDENSE 0 X 2 VILA NOVA

LUVERDENSE - Gabriel Leite; Raul Prata (Douglas Baggio), Luiz Otávio, Everton e Paulinho; Muralha, Da Matta (Ricardo), Jean Patrick, Régis e Sérgio Mota (Erik); Hugo. Técnico: Junior Rocha.

VILA NOVA - Wagner Bueno; Douglas Assis (Jefferson Feijão), Anderson, Reginaldo e Marcelo Cordeiro; Maguinho, Robson, Jean Carlos, Pedro Carmona (Rafinha) e Roger (Fernando Neto); Vandinho. Técnico: Cuca (interino).

GOLS - Vandinho, aos cinco, e Jean Carlos, aos 14 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Vinícius Furlan (SP).

CARTÃO AMARELO - Paulinho (Luverdense).

CARTÃO VERMELHO - Muralha (Luverdense).

RENDA - R$ 13.610,00.

PÚBLICO - 1.436 torcedores.

LOCAL - Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).