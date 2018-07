Vila Nova vence ABC e deixa a lanterna da Série B

Esta foi a terceira vitória seguida do Vila, que antes tinha batido o Oeste, por 3 a 1, em Itápolis, e depois o Vasco da Gama, por 2 a 1, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O ABC, que tinha vencido o Ceará, em Fortaleza, continua com 24 pontos, no 11.º lugar.

Mesmo atuando fora de casa, o Vila Nova demonstrou uma postura mais coerente, dominando as ações no meio de campo e não permitindo as infiltrações e finalizações do ABC. A única chance real do time potiguar aconteceu no "quase". Rogerinho cobrou falta com efeito, encobrindo a barreira. A bola tirou tinta da trave esquerda de Cléber Alves.

O Vila respondeu num chute cruzado de Xuxa. Mas foi no final do primeiro tempo que abriu o placar. O primeiro gol goiano saiu aos 41 minutos. Léo Rodrigues fez o cruzamento pelo lado direito para a pequena área, onde Jheimy esticou o pé e se antecipou à marcação.

Naquela altura era melhor o primeiro tempo terminar daquele jeito para o ABC, mas veio o segundo golpe. O zagueiro Marlon saiu jogando errado, Jheimy recuperou e cruzou para o outro lado. Christiano mergulhou e desviou de cabeça, aos 47 minutos.

Neste meio tempo, o lateral Renato, machucado, foi substituído por Patric. Na volta do intervalo, Zé Teodoro abriu mão do esquema com três volantes e colocou Lúcio Flávio no lugar de Daniel Amora. Mas não era a noite do ABC, que não melhorou e muito menos ameaçar a defesa goiana. Só arriscou em chutes de longe, mas nenhum exigiu do goleiro Cléber Alves.

Pela 19.ª rodada, a última do primeiro turno, o ABC vai até a cidade de Bragança Paulista enfrentar o Bragantino, que ocupa vaga dentro da zona do rebaixamento, no outro sábado a partir das 16h10. Antes, na terça-feira, vai enfrentar o Vasco da Gama, terça-feira, pela Copa do Brasil, abrindo as oitavas de final. De outro lado, o Vila Nova abre a mesma rodada, terça-feira à noite, a partir das 21h50, contra a Portuguesa, outro representante paulista ameaçado pelo descenso.

FICHA TÉCNICA:

ABC 0 X 2 VILA NOVA-GO

ABC - Gilvan; Renato (Patric), Suéliton, Marlon e Luciano Amaral; Fábio Bahia, Daniel Amora (Lúcio Flávio), Michel e Rogerinho (Junior Timbó); João Paulo e Dênis Marques. Técnico: Zé Teodoro.

VILA NOVA-GO - Cléber Alves; Léo Rodrigues, Gustavo, Alisson e Christiano; Jeferson, Radamés, Felipe Macena, Júnior Xuxa (Mateus Anderson) e Paulinho (Nenê Bonilha); Jheimy (Ítalo). Técnico: Márcio Azevedo.

GOLS - Jheimy, aos 41, e Christiano, aos 47 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Valdicleuson Silva da Costa (AP).

CARTÕES AMARELOS - Radamés e Felipe Macena (Vila Nova).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Frasqueirão, em Natal (RN).