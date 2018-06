Vila Nova vence após sete jogos e deixa o Boa na lanterna da Série B

O Vila Nova aproveitou a fragilidade do Boa e com uma vitória por 2 a 0, no estádio Dilzon Melo, acabou com um jejum que já durava sete jogos. O resultado positivo, em jogo válido pela 12ª rodada, colocou o time goiano novamente na briga por uma vaga no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro.

+ Atlético-GO quebra jejum de vitórias ao bater o Sampaio Corrêa em São Luis

+ Oeste surpreende e derruba invencibilidade do líder Fortaleza em casa

Além de acabar com a sequência negativa, o Vila Nova chegou aos 19 pontos e subiu para a quinta colocação. O CSA abre o G4 com 21 pontos. Já Boa segue amargando a lanterna, com apenas seis pontos em 12 jogos.

Precisando da vitória, o time mineiro começou a partida pressionando e criou duas boas oportunidades seguidas. Aos dez, a bola foi cruzada na segunda trave e Juninho Potiguar só não completou porque Maguinho fez o desvio antes. Na sequência, Lucas Taylor cabeceou e a bola passou raspando a trave.

Mas quem saiu na frente foi o time goiano aos 40 minutos com Alex Henrique. Ele recebeu de Maguinho em velocidade e bateu na saída de Fabrício, abrindo o placar para o Vila, que mostrou mais eficiência.

Atrás do marcador, o Boa foi para cima do visitante no segundo tempo. Aos 19, Lucas Taylor aproveitou cruzamento e só não empatou porque Mateus Pasinato fez grande defesa. Na sequência, Felipe Alves exigiu outra intervenção do goleiro.

O Boa quase chegou à igualdade aos 37, quando Daniel Cruz fez boa jogada individual e chutou para fora. Na sequência, Igor acertou o travessão de Mateus Pasinato em cabeçada.

Do outro lado, aos 39, Alan Mineiro recebeu na entrada da área e chutou sem chances de defesa. Nos minutos finais, já no desespero, Lucas Taylor finalizou por cima do gol.

O Boa volta a campo na próxima sexta-feira contra o Guarani, às 21h30, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Já o Vila Nova vai enfrentar o Juventude, às 19h15 da terça-feira, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Os jogos são válidos pela 13ª rodada.

FICHA TÉCNICA:

BOA 0 x 2 VILA NOVA

BOA - Fabrício; Helder (Bruno Tubarão), Igor, Rodrigo Sam e Charles; Djavan, França, Thallyson (Daniel Cruz) e Lucas Taylor; Juninho Potiguar (Felipe Alves) e Douglas Baggio. Técnico: Daniel Paulista.

VILA NOVA - Mateus Pasinato; Maguinho, Wesley Matos, Diego Giaretta e Hélder; Wellington Reis, Geovane e Alan Mineiro; Alex Henrique (Elias), Mateus Anderson (Moacir) e Reis (Naylhor). Técnico: Hemerson Maria.

GOLS - Alex Henrique, aos 40 minutos do primeiro tempo. Alan Mineiro, aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Hélder e Thallyson (Boa).

ÁRBITRO - Mayron Frederico dos Reis Novais (MA).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG).