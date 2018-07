Vila Nova vence Criciúma fora de casa e continua em 5.º na Série B O Vila Nova se manteve vivo na briga por uma vaga no G4 - a zona de acesso - do Campeonato Brasileiro da Série B ao vencer o Criciúma por 1 a 0, nesta terça-feira, no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC), pela 30.ª rodada. O time goiano está com 50 pontos, segurando a quinta posição. Do outro lado, o clube catarinense continua em posição intermediária, com 42.