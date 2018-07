Vila Nova vence no Serra Dourada e tira o Guarani do G4 da Série B

O Guarani não aproveitou o embalo após a vitória por 2 a 0 sobre o Figueirense e segue sem pontuar fora de casa no Campeonato Brasileiro da Série B. Na tarde deste sábado, foi ao Serra Dourada enfrentar o Vila Nova, em jogo válido pela quarta rodada, e foi derrotado por 3 a 1, resultado que o tira do G4, a zona de acesso.

Agora, o time campineiro segue com seis pontos e cai da quarta para a oitava colocação. Essa foi a segunda derrota no segundo jogo como visitante, após revés por 2 a 1 para o Santa Cruz, na segunda rodada. Enquanto isso, o Vila Nova conquistou a primeira vitória como mandante, chegando aos sete pontos e com chances de terminar a rodada dentro da zona de classificação.

O jogo começou com o time paulista mais disposto a procurar espaço no campo de ataque, mas foi o Vila Nova quem colocou fogo no jogo quando Alípio acertou uma bola no travessão. Após a primeira chance, o time da casa passou a pressionar e deu trabalho com boas chegadas de Alan Mineiro e Wallyson.

Na segunda metade do primeiro tempo, o Guarani achou espaço e chegou três vezes com perigo. Após os visitantes não aproveitarem as chances, o Vila Nova voltou ao campo de ataque e desencantou de vez. Aos 42 minutos, Mateus Anderson recebeu de costas para o gol, e girou bonito para abrir o placar. Cinco minutos depois, aos 47, Alan Mineiro cobrou escanteio e Wesley Matos cabeceou para anotar o segundo.

No retorno para a segunda etapa, o Vila Nova não deu tempo para que o visitante reagisse e marcou o terceiro gol logo aos sete minutos. Geovane arriscou de fora da área e fez um golaço. O time campineiro conseguiu diminuir em cabeceio de Diego Jussani, aos 30 minutos, mas já era tarde demais.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela quinta rodada. O Guarani recebe o Boa, no Brinco de Ouro, às 19h15, enquanto o Vila Nova vai à Arena Pantanal encarar o Luverdense, às 21h30.

FICHA TÉCNICA:

VILA NOVA 3 X 1 GUARANI

VILA NOVA - Elisson; Maguinho, Wesley Matos, Brunão e Gastón Filgueira; Geovane, Jajá (PH), Alípio (Heitor) e Alan Mineiro, Mateus Anderson e Wallyson (Marcos Paulo). Técnico: Hemerson Maria.

GUARANI - Leandro Santos; Lenon, Genílson, Diego Jussani e Salomão; Auremir, Evandro, Bruno Nazário), Fumagalli (Edinho) e Claudinho; Eliandro (Caíque). Técnico: Vadão.

GOLS - Mateus Anderson, aos 42, e Wesley Matos, aos 47 minutos do primeiro tempo. Geovane, aos sete, e Diego Jussani, aos 30 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Nielson Nogueira Dias (PE).

CARTÕES AMARELOS - Brunão e Gastón Filgueira (Vila Nova); Claudinho (Guarani).

RENDA - R$ 26.310.

PÚBLICO - 1.834 pagantes (2.718 total).

LOCAL - Estádio Serra Dourada, Goiânia (GO).