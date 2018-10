Vila Nova derrota Boa, ganha duas posições e se aproxima do G4 da Série B

Na briga pelo acesso no Campeonato Brasileiro da Série B, o Vila Nova conquistou uma vitória importante ao fazer 2 a 0 sobre o Boa, nesta tarde de sábado, no estádio Serra Dourada, pela 31.ª rodada. O time goiano chegou aos 48 pontos e aparece agora em quinto lugar, superando Guarani e Atlético-GO, que perderam e ficaram com 45 pontos. Já a equipe mineira continua com 26 pontos, na lanterna e condenada ao rebaixamento à Série C.

O jogo começou com forte calor de 34ºC, com os dois times tentando dosar a energia, embora ambos corressem atrás da vitória. O Vila Nova teve mais atitude desde o início e abriu o placar aos 16 minutos. Alan Mineiro cobrou escanteio em curva e a bola caiu bem na cabeça do zagueiro Wesley Matos, que tocou por cobertura.

O gol tirou o Boa da defesa, tanto que o time mineiro quase empatou aos 24 minutos, também em lance de escanteio. Após a cobrança do lado esquerdo, Douglas Baggio testou à queima-roupa e o goleiro Rafael Santos espalmou.

Mesmo com mais volume em campo, o Vila Nova não levou perigo. Só ameaçou aos 45 minutos, num chute de fora da área de Alan Mineiro. A bola saiu forte e o goleiro Fabrício rebateu para a frente, não se arriscando a tentar agarrar.

No intervalo, o técnico estreante Tuca Guimarães, que substituiu Ney da Matta, fez uma troca no Boa. Tirou Daniel Cruz para a entrada de Juninho Potiguar. Dez minutos depois, tirou Gabriel para a entrada de Thallyson. O time mineiro melhorou e conseguiu fazer uma pressão na saída de bola do mandante.

Mas o Vila Nova parecia esperar o momento certo para matar o jogo. Aos 20 minutos, Mateus Anderson recebeu na grande área e, ao tentar o giro, acabou derrubado por Rafael Jensen: pênalti. Na cobrança, Alan Mineiro bateu fraco e correu o risco de perder. A bola tocou na mão de Fabrício, mas entrou: 2 a 0, aos 21 minutos.

Este segundo gol derrubou o ânimo dos mineiros, que ficaram mais enfraquecidos aos 29 minutos, quando Willian Barbio foi expulso por segurar o goleiro Rafael Santos na reposição de bola. Uma falta desnecessária e que prejudicou seu time. Restou ao Vila Nova apenas administrar a vantagem agora refrescado debaixo de chuva.

Pela 32.ª rodada, o Vila Nova vai enfrentar o Juventude, sábado, às 16h30, de novo no Serra Dourada. No mesmo dia e horário, o Boa vai receber o Guarani, em Varginha.

FICHA TÉCNICA:

VILA NOVA 2 X 0 BOA

VILA NOVA - Rafael Santos; Anderson Luis (Maguinho), Wesley Matos, Diego Giaretta e Gastón Filgueira; Moacir, Washington e Alan Mineiro (Juninho); Mateus Anderson, Elias (Rafael Silva) e Vinícius Leite. Técnico: Hemerson Maria.

BOA - Fabrício; Gabriel (Thallyson), Rodrigão, Rafael Jensen e Kaio Cristian; Cloves, Djavan e Bruno Tubarão (Manoel); William Barbio, Douglas Baggio e Daniel Cruz (Juninho Potiguar). Técnico: Tuca Guimarães.

GOLS - Wesley Matos, aos 16 minutos do primeiro tempo. Alan Mineiro, aos 21 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Moacir e Wesley Matos (Vila Nova). Willian Barbio, Rafael Jensen, Juninho Potiguar e Djavan (Boa).

CARTÃO VERMELHO - Willian Barbio (Boa).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).