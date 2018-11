Vila Nova bate Figueirense e mantém esperanças de acesso na Série B

Ainda sonhando com o G4 - a zona de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova aproveitou a fragilidade da marcação rival e venceu o Figueirense por 3 a 1, nesta sexta-feira, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, encostando novamente na briga para subir. O resultado desta 36.ª e antepenúltima rodada amenizou a derrota por 5 a 0 para Brasil-RS, em Pelotas (RS), na última terça, e devolveu a esperança para a torcida goiana.

Com 55 pontos, o Vila Nova ainda depende de outros resultados na rodada para saber qual o tamanho do milagre que vai precisar nas últimas duas rodadas. Do outro lado, o Figueirense segue com apenas 46 e completou três jogos sem vencer - vinha de dois empates. Além do resultado, a fraca atuação defensiva deixa o técnico Rogério Micale novamente incomodado.

O Vila Nova começou na pressão. De tanto insistir, conseguiu abrir o placar aos 14 minutos. Alan Mineiro recebeu pela direita com muito espaço, dominou, levantou a cabeça, viu a movimentação e cruzou na medida para Juninho. O atacante se antecipou ao lateral-direito Diego Renan e, de carrinho, mandou para o fundo das redes. O lance irritou Rogério Micale e gerou uma bronca coletiva ao sistema defensivo do Figueirense, que deu muito espaço para o adversário.

Ainda assim, o time da casa encontrava muito espaço para trabalhar pelo lado direito do ataque. João Paulo foi sobrecarregado pela dobradinha entre Mateus Anderson e Alan Mineiro, abrindo espaço para o Vila Nova construir novas oportunidades para cima de Vitor Caetano. O Figueirense só foi conseguir contra-atacar aos 37 minutos, quando Diego Renan acertou um lindo chute, exigindo grande defesa do goleiro Rafael Santos.

No segundo tempo, o Vila Nova voltou à pressão. Aos quatro minutos, Mateus Anderson cruzou da esquerda, Henrique Trevisan furou e Alan Mineiro recebeu livre pela direita, mas mandou para fora. Pouco tempo depois, aos oito, outro cochilo de João Paulo foi determinante. O lateral-esquerdo protegeu muito mal a bola, que já ia pela linha de fundo. Maguinho acreditou, tomou do adversário e cruzou rasteiro para Elias, que só completou para o fundo das redes. Irritado com a fraca atuação, Rogério Micale tirou João Paulo, improvisando o volante Matheus Sales para retomar o controle do setor.

Sem encontrar a menor resistência, o Vila Nova ampliou a vitória aos 19 minutos. Alan Mineiro teve todo o espaço do mundo para puxar o contra-ataque pela esquerda. O camisa 10 carregou até a grande área e só rolou para Elias, que, na segunda trave, completou para o fundo das redes. O segundo gol no jogo coroou a atuação do atacante e afundou a péssima atuação defensiva do Figueirense.

Antes do apito final, o time de Florianópolis conseguiu diminuir a derrota amarga fora de casa. Renan Mota encontrou um espaço no meio da marcação e acertou um lindo passe para Elton. O atacante girou em cima da marcação e bateu cruzado, tirando qualquer chance de Rafael Santos. O gol aos 45 minutos ajudou a mascarar um pouco a fraca atuação.

Nesta terça-feira, o Figueirense recebe o Paysandu no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, às 19h15, na despedida do elenco com o torcedor nesta temporada. Depois fecha o ano contra o CRB, em Maceió, na última rodada. Já o Vila Nova tem compromisso contra o Criciúma no próximo dia 17 (sábado), às 19h30, novamente no estádio Serra Dourada. Depois viaja até Sorocaba (SP) para jogar contra o São Bento.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 3 x 0 FIGUEIRENSE

VILA NOVA - Rafael Santos; Maguinho, Wesley Matos, Diego Giaretta e Hélder; Geovane, Moacir, Mateus Anderson (Washington) e Alan Mineiro; Juninho (Reis) e Elias (Rafael Silva). Técnico: Hemerson Maria.

FIGUEIRENSE - Vitor Caetano; Diego Renan, Eduardo Bauermann, Henrique Trevisan e João Paulo (Matheus Sales); Zé Antônio, Patrick (Marco Antônio), Daniel Costa e Gustavo Ferrareis; Felipe Amorim (Renan Mota) e Elton. Técnico: Rogério Micale.

GOLS - Juninho, aos 14 minutos do primeiro tempo. Elias, aos 8 e aos 19, e Elton, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Felipe Amorim, Zé Antônio e Henrique Trevisan (Figueirense).

ÁRBITRO - Caio Augusto Max Vieiria (RN).

RENDA - R$ 10.150,00.

PÚBLICO - 1.078 pagantes (2.106 no total).

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).