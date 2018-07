Vila Nova vence o Paraná e ainda respira na Série B No jogo de pior público do Campeonato Brasileiro da Série B deste ano, o Vila Nova adiou seu iminente rebaixamento à Série C. Diante de apenas 139 torcedores, o time goiano bateu o Paraná por 2 a 0, na noite deste sábado, em Goiânia, no fechamento da 34.ª rodada da competição.