Vila Nova vence o Salgueiro com gol no primeiro minuto

Apesar do início movimentado, o jogo caiu de produção no segundo tempo e terminou com a magra vitória, do Vila Nova, que às vezes foi vaiado, outras aplaudido por sua torcida. O início do duelo não poderia ser melhor para os mandantes. Logo no primeiro minuto, o meia Luiz Fernando carregou a bola e arriscou de longe. A bola bateu no pé da trave esquerda e entrou no gol defendido por Marcelo.

Após o gol, o time goiano continuou pressionando, mas não conseguiu ampliar. Já o Salgueiro equilibrou as ações após os 20 minutos iniciais, mas foi ineficiente no ataque e terminou a primeira etapa perdendo.

A segunda foi equilibrada e sem grandes emoções para os torcedores. O jogo caiu de produção e tanto Vila Nova, quanto o Salgueiro, pouco ofereceram perigo aos goleiros.

No próximo dia 6, um sábado, o Vila Nova faz o clássico goiano contra o Goiás, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, a partir das 16h20, pela 15.ª rodada da Série B. Já o Salgueiro recebe o Vitória, no mesmo dia e horário, no estádio Ademir Cunha, em Paulista (PE).

Ficha técnica

Vila Nova 1 x 0 Salgueiro

Vila Nova - Michel Alves; Vitor Ferraz, Augusto, Éder Lima e Jorge Henrique; Adilson, Jairo, Paulo Cesar e Luiz Fernando (Ricardinho); Roni (Wando) e Leandro Cearense (Betinho). Técnico: Hélio dos Anjos.

Salgueiro - Marcelo; Rogério Serra, Henrique, Pio e Josa; Wendel, Renê (Rosembrick), Diego Paulista e Clebson (Edmar); Fabrício Ceará e Elvis (Lipe). Técnico: Neco.

Gol - Luiz Fernando, a 1 minuto do primeiro tempo.

Cartões amarelos - Luiz Fernando e Paulo Cesar (Vila Nova); Wendel, Josa e Fabrício Ceará (Salgueiro).

Árbitro - Francisco Carlos Nascimento (AL).

Renda - R$ 28.083,00.

Público - 8.188 pagantes.

Local - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).