Vila Nova volta aos treinos após greve de jogadores

Alguns dirigentes prometeram pagar a folha do mês de maio nos próximos quatro dias. Por isso, nesta tarde o elenco voltou às atividades sob o comando do técnico Márcio Bittencourt.

A conversa foi intermediada pelo vice-presidente Leonardo Rizzo, que assim como o restante da diretoria assumiu o cargo na última semana. Lembrando que o ex-presidente, Marcos Martinez, e toda sua antiga diretoria, renunciaram por problemas na arrecadação de recursos.

Devido a paralisação para a Copa das Confederações, o Vila Nova só volta a campo na Série C do Campeonato Brasileiro no dia 6 de julho, contra o Mogi Mirim, às 18h30, no Estádio Romildo Ferreira, no interior de São Paulo.